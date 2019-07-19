Правительство утвердило состав Комиссии по отбору кандидатов на должность судьи КС

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Постановление о Комиссии по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда от правительства было опубликовано сегодня в “Monitorul Oficial”.

Согласно документу, в состав Комиссии войдут премьер-министр Майя Санду, министр юстиции Олеся Стамате, заместитель генсекретаря правительства Роман Казан, народный адвокат Михаил Которобай, эксперт в области публичного права Николае Осмокеску, доктор юридических наук Октавиан Казак, председатель Центра юридических ресурсов Владислав Грибинча, а также исполнительный директор Института европейских политик и реформ (IPRE) Юлиан Гроза, передаёт moldpres.md.