Правительство утвердило систему электронного учёта продаж

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На сегодняшнем заседании правительства была утверждена техническая концепция автоматизированной информационной системы “Электронный учет продаж” (SIA MEV).

Согласно решению, данная система станет единым информационным ресурсом, предназначенным для получения информации о транзакциях, осуществляемых с помощью контрольно-кассового оборудования, мониторинга продаж и анализа рисков. В то же время эта автоматизированная информационная система станет частью автоматизированного учета денежных и финансовых средств и создаст эффективный механизм мониторинга продаж, повышения эффективности удержания налогов. Об этом говорится в утвержденной правительством концепции, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что контроль за исполнением данного постановления возложен на Министерство финансов.