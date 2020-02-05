Правительство утвердило систему электронного учёта продаж

Правительство утвердило систему электронного учёта продаж

На сегодняшнем заседании правительства была утверждена техническая концепция автоматизированной информационной системы “Электронный учет продаж” (SIA MEV).

Согласно решению, данная система станет единым информационным ресурсом, предназначенным для получения информации о транзакциях, осуществляемых с помощью контрольно-кассового оборудования, мониторинга продаж и анализа рисков. В то же время эта автоматизированная информационная система станет частью автоматизированного учета денежных и финансовых средств и создаст эффективный механизм мониторинга продаж, повышения эффективности удержания налогов. Об этом говорится в утвержденной правительством концепции, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что контроль за исполнением данного постановления возложен на Министерство финансов.

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