Правительство утвердило программу ремонта дорог

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Программа ремонта национальных и местных дорог общего пользования, разработанная Министерством экономики и инфраструктуры, была утверждена правительством в среду, 20 мая. Для её реализации в госбюджете предусмотрено около 1,4 млрд леев.

Программа была разработана в соответствии с Законом о государственном бюджете на 2020 год и включает две подпрограммы. Первая подпрограмма предусматривает ремонт национальных дорог общей протяжённостью 86,3 км, на реализацию которой будет выделено 250 млн леев, передаёт moldpres.md. Вторая подпрограмма предусматривает ремонт и периодическое техническое обслуживание общегосударственных, местных, общественных дорог и улиц. На её реализацию будет выделено более 1 млрд леев. Речь идет о ремонте дорог в около 900 населённых пунктах общей протяжённостью 906 км. Участки были отобраны по предложениям местных органов власти первого уровня.

Национальная программа ремонта дорог общего пользования основана на приоритетных проектах, включенных в Стратегию транспорта и логистики на 2013–2020 годы. Для определения объёма выделяемых денежных средств были использованы коэффициенты в зависимости от численности населения в населенных пунктах.

При отборе участков дорог приоритетными являются те участки, которые обеспечивают связь с социально-культурными учреждениями: школами, детскими садами, медицинскими учреждениями и т.д. Также учитывалась связь с экономическими агентами, предоставляющими услуги населению, доступ от сети общественных дорог к населенным пунктам.

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