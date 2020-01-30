Правительство утвердило План действий по безопасности дорожного движения на 2020-2021 годы

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Члены правительства утвердили на вчерашнем заседании План действий по безопасности дорожного движения на 2020-2021 годы. Он предусматривает ряд действий, направленных на улучшение ситуации в области дорожного движения.

В соответствии с решением кабмина на национальном уровне будет создана платформа для взаимодействия в области безопасности дорожного движения. За её разработку, пишет moldpres.md, будут отвечать центральные и местные власти, научные круги и неправительственные организации.

Также предусматривается совершенствование системы управления действиями специализированных агентств в случае ДТП, а именно: улучшение обеспечения экстренных служб специальными транспортными средствами, машинами скорой помощи; внедрение системы MAIS (Максимально сокращённая шкала повреждений) и др.

План также включает меры по разработке пилотных проектов, касающихся организации пешеходных и велосипедных дорожек; выявлению и ремонту участков с высоким риском дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и пешеходов; оценке деятельности водителей, автошкол и др.

Расходы, связанные с выполнением Плана действий, будут покрываться за счёт годового бюджета, а также из других источников в соответствии с законодательством.