Правительство утвердило инициативу президента о покрытии государством транспортных расходов онкобольных

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Транспортные расходы онкобольных, которые приезжают в Кишинев на консультации и лечение, будут покрываться за счет госбюджета. С соответствующей инициативой ранее выступил президент Игорь Додон. Она была включена в Единую программу обязательного обеспечения медицинской помощью, которую сегодня, 5 февраля, одобрил кабинет министров.

Согласно документу, лечебное учреждение, у которого есть договор с Национальной компанией медстрахования, покроет расходы на транспорт (в т. ч. междугороднего сообщения), туда и обратно, с учетом расстояния и тарифов на проезд в автобусах общего пользования, утвержденных Министерством экономики для пациентов, которые проходят курс лечения амбулаторно: диализ и химиотерапию.

Инициатива президента была запущена в целях повышения доступа больных к услугам химиотерапии и обеспечения им финансовой возможности для прохождения лечения.