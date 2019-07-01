Правительство установило правила отбора кандидатов на должность судьи КС

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Правительство утвердило на сегодняшнем заседании Положение об организации и проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда от правительства.

Согласно положению, кандидаты на должность судьи Конституционного суда должны соответствовать следующим требованиям:

иметь гражданство Республики Молдова,

иметь стаж работы не менее 15 лет в сфере юридической деятельности, высшего юридического образования или научной деятельности,

иметь безупречную репутацию.

В то же время кандидатам моложе 70 лет не будет запрещено занимать публичную или ответственную государственную должности, передаёт moldpres.md.

Конкурс будет организован и проведен специальной комиссией, в состав которой войдут премьер-министр, министр юстиции, заместитель генерального секретаря правительства, отвечающий за правительственные акты, народный адвокат, или представитель, делегированный народным адвокатом, два представителя гражданского общества, делегированные платформой гражданского общества Восточного партнерства, бывший судья Конституционного суда с безупречной репутацией и доктор юридических наук с безупречной репутацией. Конкурсной комиссии будет помогать психолог и специалист по управлению человеческими ресурсами.

Кандидаты будут оцениваться на основании поданных документов, затем они пройдут собеседование. Первые два кандидата с наиболее высокими баллами, будут признаны победителями конкурса и представлены правительству для назначения на должность судьи Конституционного суда.

Напомним, что на прошлой неделе судьи Конституционного суда подали в отставку полным составом. Конституционный суд состоит из шести судей, назначенных на шестилетний срок. Двое судей назначаются парламентом, двое – правительством и двое – Высшим советом магистратуры.