Правительство Санду саботировало возврат аэропорта государству

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Члены ВСБ рассмотрели и ситуацию с аэропортом. Подтверждается, что сдача в концессию аэропорта произошла с нарушениями и против интересов страны.

– Мы настаиваем на возвращении исключительных прав на владение аэропортом Правительству РМ, – сказал он.

Игорь Додон напомнил, что 10 сентября была инициирована процедура аннулирования контракта о сдаче в концессию аэропорта, однако сегодня стало известно, что к реализации не приступили до сих пор.

– Вопрос к бывшему правительству и к бывшему министру: почему? Это дело перенаправляли: из суда Кишинева в Апелляционную палату, из Апелляционной палаты обратно в суд Кишинева, потом в суд сектора Рышкановка и так далее. Ноль действий до сегодняшнего дня. Не хочу думать, что это было преднамеренно, но из этого всего сделали большое шоу, а на самом деле не было предпринято абсолютно ничего. Кроме того, сегодня мы запросили информацию о том, как можно квалифицировать встречу бывшего премьера и бывшего министра экономики с господином Ротшильдом, который перенял аэропорт у Шора и заявил, что на это было согласие правительства. Информация будет представлена на следующем заседании ВСБ, – сказал он.