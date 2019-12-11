Правительство провело кадровые перестановки

Правительство провело кадровые перестановки

Кабинет министров утвердил на сегодняшнем заседании Виктора Цвиркуна в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Молдова в Государстве Катар.

Виктор Цвиркун – доктор-хабилитат истории и педагогики, профессор университета, посол, бывший министр просвещения, член Комиссии по культуре и культурному наследию в Совете гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

В то же время заместитель генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Элла Малай уволена с должности согласно поданному заявлению.

Правительство также одобрило заявление об отставке с должности директора представительства Межгосударственной телерадиокомпании «МИР» Валериу Реницэ. На пост директора представительства Межгосударственной компании «МИР» предложен Станислав Выжга.

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