Правительство проведет ревизию проекта “Арена Кишинэу”

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В начале сегодняшнего заседания кабинета министров премьер Майя Санду обратилась к Министерству образования, культуры и исследований с просьбой подать в Министерство финансов и Министерство экономики и инфраструктуры запрос о проведении финансовой и технической ревизии проекта “Арена Кишинэу”. Премьер объявила, что есть вопросы в связи с оценкой стоимости проекта.

– Этот проект был продуман как схема по захвату активов и земель. Создается впечатление, что сумма в 43 млн. евро, в которую был оценен проект, была взята с потолка. До сих пор не найдено никаких подтверждающих документов. Сейчас стоимость проекта составляет 44,5 млн. евро. Скорее всего, реальная стоимость объекта будет ниже, чем то, что государство тратит на него, – уточнила премьер-министр.

Премьер добавила, что еще вопросы возникают касательно земли, выделенной под строительство арены.

– Не ясно, зачем нужен был участок площадью 69,2 га, когда строительство занимает всего 10 га. Только на изменении назначения земельного участка государство потеряло 90 млн. леев, – уточнила Санду.

Премьер-министр добавила, что есть вопросы по подписанию контракта на строительство арены и публикации закона в «Официальном мониторе». Было установлено, что арена может отойти частным партнерам в счет долгов. Кроме того, согласно контракту, гарантийный срок на арену составляет всего один год.

В ходе заседания Майя Санду также отметила, что в 2015-2019 гг. стоимость товаров, импортируемых предприятиями duty-free составила 2,8 млрд. леев, а 75% от объема проданных товаров незаконно ввезены на территорию Республики Молдова. Премьер объявила, что документ об уклонении от уплаты налогов, незаконных действиях и злоупотреблениях, выявленных в деятельности магазинов duty-free, будет обнародован.

Также премьер-министр подтвердила, что все сотрудники государственного сектора, которые будут пытаться совершить злоупотребления, будут наказаны.