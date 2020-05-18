Правительство приняло ряд важных решений в поддержку граждан и экономических агентов

Правительство приняло ряд важных решений в поддержку граждан и экономических агентов

Кабинет министров принял решение продолжить предоставлять единовременное пособие в размере 16 тысяч леев медицинским работникам и сотрудникам МВД, заразившимся коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей. Кроме того, все задействованные в борьбе с COVID-19 служащие будут получать надбавку к зарплате в размере 100% на протяжении всего периода ЧП в области общественного здоровья. 

Согласно еще одному принятому сегодня правительству решению, пенсии и социальные пособия будут и далее доставляться получателям на дом.

Кабинет министров также одобрил ряд мер в поддержку предпринимательской среды. Законопроекты будут направлены парламенту на рассмотрение и окончательное утверждение.

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