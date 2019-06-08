Правительство принесло присягу: состав нового кабмина

Правительство принесло присягу: состав нового кабмина

Сразу после утверждения правительства его члены принесли присягу. Церемония прошла в зале заседаний парламента. 

Новый состав правительства выглядит следующим образом:

  • Премьер-министр – Майя Санду;
  • Вице-премьер, министр внутренних дел – Андрей Нэстасе;
  • Вице-премьер по реинтеграции – Василе Шова;
  • Министр экономики – Вадим Брынзан;
  • Министр образования – Лилиана Николэеску-Онофрей;
  • Министр юстиции – Станислав Павловский;
  • Министр здравоохранения – Алла Немеренко;
  • Министр обороны – Павел Войку;
  • Министр иностранных дел – Николае Попеску;
  • Министр финансов – Наталья Гаврилицэ;
  • Министр сельского хозяйства – Джеорджетта Минку. 

Глава государства поздравил новоизбранных министров, отметив, что сегодняшний день войдет в историю, и пожелал им успехов.

 

 

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