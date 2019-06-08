Правительство принесло присягу: состав нового кабмина

Сразу после утверждения правительства его члены принесли присягу. Церемония прошла в зале заседаний парламента.
Новый состав правительства выглядит следующим образом:
- Премьер-министр – Майя Санду;
- Вице-премьер, министр внутренних дел – Андрей Нэстасе;
- Вице-премьер по реинтеграции – Василе Шова;
- Министр экономики – Вадим Брынзан;
- Министр образования – Лилиана Николэеску-Онофрей;
- Министр юстиции – Станислав Павловский;
- Министр здравоохранения – Алла Немеренко;
- Министр обороны – Павел Войку;
- Министр иностранных дел – Николае Попеску;
- Министр финансов – Наталья Гаврилицэ;
- Министр сельского хозяйства – Джеорджетта Минку.
Глава государства поздравил новоизбранных министров, отметив, что сегодняшний день войдет в историю, и пожелал им успехов.
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