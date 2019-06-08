Правительство принесло присягу: состав нового кабмина

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Сразу после утверждения правительства его члены принесли присягу. Церемония прошла в зале заседаний парламента.

Новый состав правительства выглядит следующим образом:

Премьер-министр – Майя Санду;

Вице-премьер, министр внутренних дел – Андрей Нэстасе;

Вице-премьер по реинтеграции – Василе Шова;

Министр экономики – Вадим Брынзан;

Министр образования – Лилиана Николэеску-Онофрей;

Министр юстиции – Станислав Павловский;

Министр здравоохранения – Алла Немеренко;

Министр обороны – Павел Войку;

Министр иностранных дел – Николае Попеску;

Министр финансов – Наталья Гаврилицэ;

Министр сельского хозяйства – Джеорджетта Минку.

Глава государства поздравил новоизбранных министров, отметив, что сегодняшний день войдет в историю, и пожелал им успехов.