Правительство поставило под угрозу выплату соцпомощи жителям Кишинева (ВИДЕО)

Более 30 тысяч кишиневцев, получавших помощь из муниципального фонда по соцподдержке, с 1 января были ее лишены.

Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 12 февраля, заявила мунсоветник от Партии социалистов Евгения Чебан. Она рассказала, что это связано с решением министерства труда и соцзащиты, согласно которому была прекращена деятельность данного фонда.

– 15 декабря был принят это закон, и теперь распределением всей помощи будет заниматься Национальное социальное агентство. Но на данный момент нет ни одного механизма для начисления этой помощи. Сегодня на полках лежат более тысячи прошений о предоставлении матпомощи, но мы не можем ее предоставить. 15 февраля – день памяти воевавших в Афганистане. Мы каждый год выделяли им по тысяче леев, а сегодня мы не можем сказать, что они получат эти деньги. 2 марта мы будем вспоминать тех, кто сражался за целостность Молдовы, и с ними такая же ситуация. Правительство фактически парализовало нашу деятельность, – подчеркнула Чебан.

Она выступила с предложением, чтобы в столичном управлении соцпомощи был принят регламент по предоставлению помощи жителям муниципия, чтобы они не страдали от создавшейся ситуации.