Правительство подписало финансовое соглашение с ЕБРР

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Премьер-министр Ион Кику и генеральный директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне подписали сегодня финансовое соглашение на сумму 50 млн долларов. Договоренность позволит приобрести запасы природного газа для месячного снабжения всей территории Республики Молдова в случае чрезвычайной ситуации.

– Подписанное сегодня соглашение является доказательством очень хороших отношений между Республикой Молдова и ЕБРР. Мы использовали этот финансовый механизм, чтобы завершить пакет альтернативных решений для поставок природного газа потребителям Республики Молдова в случае чрезвычайной ситуации, которая не зависит от решений правительства. Мы благодарим ЕБРР за это подставленное по-дружески крепкое плечо, я абсолютно уверен, что число проектов, осуществляемых в нашей стране при поддержке ЕБРР, а также других внешних партнеров, увеличится в предстоящий период, – сказал Ион Кику, цитируемый moldpres.md.

Премьер-министр отметил, что по-прежнему полагается на традиционный маршрут доставки газа через Украину.

– Мы рассчитываем, что обе стороны – Россия и Украина – достигнут общего знаменателя, а Республика Молдова получит газ по гораздо более дешевой цене, – заявил глава кабмина.

Маттео Патроне, со своей стороны, сказал, что «финансовый механизм, о котором сегодня договорились, – это еще одно свидетельство приверженности ЕБРР Молдове. Он сочетает в себе в образцовом порядке то, что означает ЕБРР, и что мы можем предложить Молдове и ее народу. Это действительно определение «друг в беде».

Гендиректор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу также отметил, что сегодня на заседании руководства ЕБРР обсуждалось софинансирование строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев.

Подписанное сегодня финансовое соглашение предусматривает, что Молдова обязуется реформировать газовый сектор, разработать вторичное законодательство для либерализации рынка природного газа и диверсификации источников поставок.