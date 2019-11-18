Правительство поддержит столичную примэрию на пути обеспечения благосостояния города

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Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику провел встречу сегодня встречу с генеральным примаром муниципия Ионом Чебаном. Глава кабинета министров поздравил Чебана с победой на выборах и пожелал успехов.

На встрече обсуждался целый ряд вопросов, среди которых обеспечение природным газом, подготовка к зиме, общественный порядок и др.

– Обеспечение общественного порядка представляет для нас повышенный интерес, а основной нашей целью является повышение уровня благосостояния, безопасности и качества жизни граждан, – заявил премьер-министр.

Ион Кику заверил, что правительство поддержит социальные проекты примэрии и подчеркнул важность сохранения взаимодействия с властями столицы. Кроме того, премьер отметил и реализацию плана мер на холодный период года.

В свою очередь генпримар столицы Ион Чебан поблагодарил главу кабинета министров за поддержку и повышенный интерес к улучшению диалога между государственными учреждениями.

Также в ходе встречи Чебан рассказал о приоритетах примэрии. Это строительство кольцевой дороги в Кишиневе, активизация сотрудничества с Министерством внутренних дел и Генеральным инспекторатом по патрулированию в части борьбы с незаконной застройкой, обеспечение общественного правопорядка, ремонт дорог, вывод Центрального автовокзала на окраины города, проведение конкретных мероприятий по подготовке к зиме и организация зимних праздников.

В итоге премьер-министр заверил генерального примара в полной поддержке правительства на пути улучшения условий жизни в Кишиневе и обеспечения благосостояния горожан, пишет moldpres.md.