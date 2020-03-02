Правительство планирует усилить соцзащиту ветеранов и их родственников

Правительство планирует усилить соцзащиту ветеранов и их родственников

Правительство предложит дополнительные меры по социальной защите участников боевых действий и членов их семей. Об этом заявил сегодня Ион Кику после еженедельного заседания в президентуре.

По его словам, в список бенефициаров войдут и члены семей участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии, пишет moldpres.md.

Согласно документу, обнародованному премьер-министром, предлагается увеличить размер ежемесячного государственного пособия для супругов ветеранов с 250 до 500 леев. В то же время, ветераны будут включены в категорию лиц, застрахованных правительством.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md