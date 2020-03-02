Правительство планирует усилить соцзащиту ветеранов и их родственников

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Правительство предложит дополнительные меры по социальной защите участников боевых действий и членов их семей. Об этом заявил сегодня Ион Кику после еженедельного заседания в президентуре.

По его словам, в список бенефициаров войдут и члены семей участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии, пишет moldpres.md.

Согласно документу, обнародованному премьер-министром, предлагается увеличить размер ежемесячного государственного пособия для супругов ветеранов с 250 до 500 леев. В то же время, ветераны будут включены в категорию лиц, застрахованных правительством.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.