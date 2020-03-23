Правительство организует доставку пенсий на дом. Кику: “Настоятельно просим пожилых людей не выходить на улицу!” (ВИДЕО)

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Власти намерены организовать в апреле доставку пенсий и других социальных выплат на дом гражданам для того, чтобы избежать массового скопления людей, в первую очередь, пенсионеров в почтовых отделениях и банках. Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

– Мы знаем, что, как правило, первые 15 дней каждого месяца производятся эти выплаты, и у нас большое скопление людей. Для того, чтобы избежать этого, с 1 апреля мы будем распределять эти выплаты через работников “Почты Молдовы” пенсионерам на дому, – сказал он.

Глава правительства также добавил, что кабинет министров хочет защитить людей третьего возраста, так как это самая уязвимая категория населения.

– Поэтому было принято решение запретить нахождение пожилых людей в общественных местах без крайней надобности. Исключения составляют поездки на работу, обращения за неотложной медицинской помощью, походы за продуктами питания, другие обоснованные выходы из дома. Мы настоятельно просим пенсионеров не покидать дома без крайней необходимости. Мы окажем всю поддержку этой категории граждан во всем, в чем они нуждаются, но очень просим их оставаться дома в этот крайне опасный для их здоровья и жизни период! – заявил премьер.

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