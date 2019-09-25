Правительство одобрило законопроект о деофшоризации

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Кабинет министров одобрил законопроект о деофшоризации. Он предусматривает ограничения на участие в процедурах приватизации, государственно-частного партнерства, государственных закупок и концессий работ и услуг для юридических лиц, основанных субъектами из юрисдикций, которые не соблюдают международные стандарты прозрачности.

Кроме этого, под запрет подпадают юридические лица, в состав которых прямо или косвенно входят лица, зарегистрированные или проживающие в таких юрисдикциях. Национальный банк Молдовы (НБМ), а также Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) утверждают список юрисдикций, которые не применяют международные стандарты прозрачности. Список, утвержденный НКФР, больше, чем список НБМ, поскольку в него также включены страны повышенного риска, передаёт moldpres.md.

Министерство экономики считает целесообразным дополнить законопроект нормами, определяющими информацию и документы, которые должны быть представлены участниками сделок в отношении с государством, чтобы обеспечить соответствующую идентификацию участника сделок, включая фактического бенефициара, особенности и международную практику. Перечень документов и порядок их подачи предлагается установить правительством или Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Законопроект будет обсуждаться на пленарном заседании парламента.