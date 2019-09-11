Правительство одобрило ряд кадровых перестановок

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Кабинет министров Молдовы утвердил на сегодняшнем заседании ряд кадровых перестановок.

В частности, Артем Сыч и Ион Додон были назначены госсекретарями Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Вместе с тем, Виктория Ногивайда была назначена государственным секретарем Министерства образования, культуры и исследований.

Кроме того, правительство назначило главой Территориального бюро Хынчешть Государственной канцелярии Вячеслава Урсу и отправило в отставку заместителя главы Бельцкого Территориального бюро Госканцелярии Валерия Додицу. Также бывший глава Фонда социальных инвестиций Молдовы Мирча Ешану был назначен исполняющим обязанности директора Агентства публичных услуг, пишет moldpres.md.