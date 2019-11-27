Правительство одобрило проект закона о госбюджете на 2020 год

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Кабинет министров утвердил на сегодняшнем заседании проект закона о государственном бюджете на 2020 год.

Документ основан на экономическом росте в 3,8%, среднегодовой инфляции в 5,7%, увеличении экспорта на 9,0% и увеличении импорта на 7%. Кроме того, в следующем году среднемесячная заработная плата вырастет, согласно оценкам, до 7953 леев, что представляет собой номинальное увеличение на 8,7% по сравнению с предыдущим годом.

– Прогнозируемый бюджет на 2020 год достаточно сбалансирован, реалистичен и уделяет большее значение инвестиционной составляющей, – отметил на заседании правительства министр финансов Сергей Пушкуца.

Расходы увеличатся в результате запуска новых программ в области социальной защиты. Среди мер, которые предстоит принять в этой связи, – увеличение объема помощи в холодный период года, увеличение размера государственных социальных пособий для лиц с ограниченными возможностями и пожилых граждан, предоставление единовременной помощи в размере 700 леев получателям пенсий и государственных социальных пособий, индексация пенсии дважды в год.

В то же время получат финансовое обеспечение текущие программы расходов, такие как: Дорожный фонд (1,7 млрд леев, включая трансферты местных бюджетов), Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельских районов (1 млрд леев), Национальный фонд регионального развития (220 млн леев), Фонд энергоэффективности (80 млн леев). На выполнение Государственной программы «Первый дом» предусмотрены ассигнования в размере 70 млн леев, в том числе 50 млн на соблюдение государственных гарантий в рамках программы, пишет moldpres.md.

Проект бюджета – 2020 предусматривает значительное увеличение инвестиционной составляющей. Так, в следующем году будут проведены 72 проекта, финансируемые из внешних источников, наиболее важными из которых являются развитие дорожной инфраструктуры.

Оценки национального публичного бюджета на 2020 год, который включает государственный бюджет, бюджет государственного социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и бюджет местных органов государственной власти, прогнозируют увеличение доходов и расходов примерно на 8,9% и 10,2% соответственно. Общие доходы национального публичного бюджета оцениваются примерно в 69,2 млрд леев, а расходы – в 76,6 млрд леев. В этих условиях дефицит бюджета прогнозируется на уровне 7,3 млрд леев.

Кроме того, сегодня был утвержден законопроект о бюджете государственного социального страхования на 2020 год и закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год. Бюджет госсоцстрахования и фонды обязательного медстрахования будут сбалансированы, без регистрации дефицита или излишек. В бюджете государственного соцстрахования предусмотрены доходы на сумму свыше 23,4 млрд леев, а в фондах обязательного медстрахования – в размере более 8,3 млрд леев.

Эти документы должны быть рассмотрены и приняты парламентом.