Правительство одобрило отмену таможенных и налоговых льгот для магазинов duty-free на въезде в Молдову

Налоговые и таможенные льготы, которыми пользуются в настоящее время экономические агенты, работающие в режиме беспошлинной торговли, магазины которых расположены в зоне въезда на территорию Республики Молдова, будут отменены. Это предусматривает поправка к проекту о внесении изменений в ряд законодательных актов, одобренная сегодня на заседании правительства.

Нынешние законодательные положения, связанные с ведением деятельности магазинов в режиме беспошлинной торговли, оказывают негативное влияние на безопасность национальной экономики, на обеспечение лояльного конкурентного климата в РМ, а также на имидж страны на международном уровне, говорится в заключении, передаёт moldpres.md.

Согласно информации, представленной Службой информации и безопасности, до 75% объема товаров, заявленных как проданных в магазинах duty-free, незаконно ввозятся на территорию Республики Молдова. Более того, определенные объемы товаров при ввозе в страну даже не выгружаются на склады соответствующих магазинов, а некоторые перевозятся контрабандой в соседние страны (табачные изделия – Румыния, алкогольные напитки – Украина), констатирует правительство. Таким образом, отмечается в заключении, бюджет ежегодно упускает поступления до 140 млн леев.

Таможенные данные свидетельствуют о том, что за последние 5 лет был осуществлен импорт в режиме duty-free на 2,8 млрд леев, из которых в Республику Молдова были ввезены товары на сумму около 450 млн леев через магазины, расположенные в зоне таможенного контроля на въезде, без уплаты импортных пошлин.

В то же время предлагается освобождение от таможенной пошлины товаров, размещенных и продаваемых в магазинах duty-free, расположенных в зоне въезда/выезда и на территории Республики Молдова, барах и ресторанах duty-free. Данные изменения планируется применить с 1 сентября 2019 года. Магазины duty-free, расположенные на выезде из Республики Молдова, за исключением находящихся в аэропорту, будут закрыты по истечении срока действия лицензии на их деятельность.