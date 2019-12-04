Правительство одобрило новые кадровые назначения

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Правительство утвердило на сегодняшнем заседании на должность генерального директора Национальной компании медицинского страхования Анжелу Белобров, а на должность генерального директора Агентства по лекарствам – Сильвию Чеботарь.

Юлиан Постикэ займет должность государственного секретаря Министерства экономики и инфраструктуры. Думитру Соколан и Георге Леукэ утверждены на должности государственного секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Андрей Кистол и Наталья Грыу назначены на должности госсекретаря Министерства просвещения, культуры и исследований, а Марина Головач – на пост госсекретаря Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Главой Национального агентства по обеспечению качества в образовании и научных исследованиях стал Андрей Кичук, который выиграл конкурс на эту должность, передаёт moldpres.md.

Ранее мы сообщали, что на должность генерального директора Генерального инспектората пограничной полиции был назначен Корнелиу Гроза. До него пост занимал Росян Василой, отставка которого была одобрена сегодня кабинетом министров на основании заявления.