Правительство одобрило кредитные соглашения с Россией и МВФ

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Кредитные соглашения с Российской Федерацией и Международным валютным фондом были одобрены на сегодняшнем заседании правительства. Договоры передадут на утверждение парламенту.

Согласно документам, Молдова получит кредиты в размере 200 млн евро от Российской Федерации и 233,9 млн долларов от МВФ.

– Ресурсы из российского кредита и кредита МВФ, которые совокупно превышают 8 млрд леев, абсолютно необходимы для поддержания финансовой и бюджетной состоятельности Республики Молдова. Любое привлеченное извне финансирование на выгодных для РМ условиях – на благо граждан. Здесь не может быть места политике, как не должно быть политики и в борьбе с этим вирусом, – отметил на заседании правительства Ион Кику.

Окончательные решения по поводу обоих документов предстоит принять парламенту.

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