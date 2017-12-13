Правительство одобрило изменение госязыка в Конституции с молдавского на румынский

Решающее слово – за парламентом страны.

Правительство приняло положительное заключение по проекту закона об изменении статьи 13 Конституции Республики Молдова, которая предусматривает замену синтагмы “молдавский язык” на синтагму “румынский язык”. Решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров. Таким образом, законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов парламента, которые примут окончательное решение по этому поводу.

Напомним, с инициативой внесения поправки выступила фракция ЛДПМ, которую поддержали либералы, представители Народной европейской парламентской группы, а также некоторые демократы. Законопроект был одобрен четырьмя парламентскими комиссиями, в то время как комиссия по правам человека и межэтническим отношениям, а также комиссия по окружающей среде и региональному развитию вынесли отрицательные заключения.

Глава государства ранее заявил, что не допустит, чтобы румынский язык был узаконен в качестве государственного в Конституции Республики Молдова