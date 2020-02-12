Правительство одобрило инициативу об индексации пенсий два раза в год для ВСЕХ получателей

Правительство одобрило инициативу об индексации пенсий два раза в год для ВСЕХ получателей

Пенсии всех бенефициаров этого вида выплаты, вне зависимости от ее размера, будут индексироваться два раза в год: 1 апреля и 1 октября. Соответствующее решение сегодня приняло правительство.

Для того, чтобы вступить в силу, документ должен быть утверждён и парламентом.

Напомним, с соответствующей инициативой в начале недели выступил президент. Ранее, также по предложению главы государства, впервые в Молдове было принято решение об индексации пенсий два раза в год. До сих пор это происходило лишь единожды: 1 апреля каждого года.

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