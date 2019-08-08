Правительство объявило конкурс на должность генсекретаря в пяти министерствах

Правительство объявило конкурс на должность генсекретаря в пяти министерствах

Правительство объявило конкурс на замещение должности генерального секретаря в пяти министерствах. Кандидаты могут подать документы до 30 августа.

Как пишет moldpres.md, речь идёт о Министерстве финансов, Министерстве юстиции, Министерстве внутренних дел, Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и Министерстве просвещения, культуры и исследований. Кандидаты должны обладать профессиональным опытом не менее 5 лет в областях, специфичных сферам компетенции указанных министерств,  а также управленческим опытом не менее трёх лет.

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