Правительство объявило конкурс на должность генсекретаря в пяти министерствах

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Правительство объявило конкурс на замещение должности генерального секретаря в пяти министерствах. Кандидаты могут подать документы до 30 августа.

Как пишет moldpres.md, речь идёт о Министерстве финансов, Министерстве юстиции, Министерстве внутренних дел, Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и Министерстве просвещения, культуры и исследований. Кандидаты должны обладать профессиональным опытом не менее 5 лет в областях, специфичных сферам компетенции указанных министерств, а также управленческим опытом не менее трёх лет.