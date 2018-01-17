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Правительство не против, чтобы чиновники, имеющие доступ к государственной тайне, имели двойное гражданство

Правительство не против, чтобы чиновники, имеющие доступ к государственной тайне, имели двойное гражданство

На сегодняшнем заседании кабинет министров вынес отрицательное заключение по законопроекту депутата Партии социалистов Владимира Цуркана, предусматривающий введение запрета на двойное гражданство для государственных чиновников, имеющих доступ к государственной тайне. 

В решении правительства говорится о том, что данный проект не может быть принят по причине того, что он нарушает обязательства нашей страны, прописанные в Европейской конвенции по поводу гражданства.

Законопроект депутата ПСРМ был зарегистрирован в парламенте в прошлом году в связи с тем, что многие государственные чиновники, имеющие доступ к государственной тайне, обладают гражданством других стран, в частности – Румынии. Инициативу предстоит рассмотреть на заседании законодательного органа.

 

 

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