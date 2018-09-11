Правительство не хочет, примэрия не может: Чебан сообщил о проблемах с бюджетом Кишинева на 2019 год (DOC)

Разработка и принятие бюджета муниципия Кишинев на 2019 год задерживается из-за правительства страны.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции Партии социалистов в столичном мунсовете Ион Чебан. Он продемонстрировал ответ столичного управления финансов, в котором говорится о невозможности разработки и публикации на сайте примэрии до 10 октября материалов по бюджету, так как не поступил циркуляр от исполнительного органа страны, без которого составление проекта невозможно.

– Примэрия не может представить проект бюджета города, потому что правительство не может или не хочет, что не так важно. Важно то, что проект бюджета Кишинева должен быть представлен вовремя, чтобы он прошел публичное обсуждение со всеми заинтересованными и затрагиваемыми сторонами. Мы будем настаивать, чтобы этот процесс проходил прозрачно, партисипативно и в срок, – заявил Чебан.

Стоит отметить, что статья 20 Закона о местных публичных финансах гласит, что “исполнительный орган не позднее 1 ноября своим распоряжением представляет соответствующему представительному и правомочному органу проект бюджета административно-территориальной единицы на предстоящий год на рассмотрение и утверждение”. Таким образом, в сложившейся ситуации законные сроки для этого процесса могут не быть соблюдены в столице.