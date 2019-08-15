Правительство назначило двух судей КС

Правительство назначило двух судей КС

Правительство Республики Молдова назначило сегодня двух судей Конституционного суда РМ. Это магистр права Люба Шова и преподаватель Николае Рошка. Они набрали наибольшее число баллов по результатам проведенного ранее конкурса на замещение должностей. 

Напомним, 26 июня судьи КС в полном составе подали в отставку. Согласно закону, Конституционный суд состоит из 6 судей: двух от парламента, двух – от правительства и двух – от Высшего совета магистратуры. Их назначают сроком на 6 лет.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md