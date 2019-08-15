Правительство назначило двух судей КС

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Правительство Республики Молдова назначило сегодня двух судей Конституционного суда РМ. Это магистр права Люба Шова и преподаватель Николае Рошка. Они набрали наибольшее число баллов по результатам проведенного ранее конкурса на замещение должностей.

Напомним, 26 июня судьи КС в полном составе подали в отставку. Согласно закону, Конституционный суд состоит из 6 судей: двух от парламента, двух – от правительства и двух – от Высшего совета магистратуры. Их назначают сроком на 6 лет.