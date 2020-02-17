Правительство направило проект об индексации пенсий дважды в год для всех на утверждение в парламент

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Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Ион Кику собрались сегодня на еженедельное заседание в формате президент – спикер – премьер. Стороны обсудили итоги минувшей недели, а также обозначили планы на предстоящие 7 дней.

По итогам заседания Ион Кику сообщил, что правительство направило в парламент пакет принятых на прошлой неделе проектов, согласованных с МВФ. В частности, он отметил, что кабинет министров утвердил новую формулу индексации пенсий судьям – отныне это будет происходить на равных со всеми пенсионерами условиях, без привилегий, которые были у этой категории получателей ранее. Также правительство приняло решения об индексации пенсий два раза в год, 1 апреля и 1 октября, для всех и о внесении в закон в качестве обязательной материальной помощи пенсионерам по случаю праздников. Кику выразил надежду на то, что на этой неделе все эти инициативы будут утверждены и парламентом.

Напомним, проекты, направленные в поддержку пенсионеров, принадлежат президенту Игорю Додону. На прошлой неделе он призвал правительство рассмотреть возможность индексации пенсий два раза в год для всех без исключения получателей, а также, чтобы материальная помощь по случаю праздников была закреплена законодательно и выделялась не от случая к случаю, а в обязательном порядке.