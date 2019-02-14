Правительство намерено продать 51% акций Moldtelecom и 100% акций предприятий электрических сетей (ФОТО)

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Правительство в ходе заседания от 11 февраля внесло ряд изменений в программу приватизаций. Таким образом, вскоре могут быть проданы акции Moldtelecom и предприятий по распределению и поставкам электроэнергии.

Из пояснений к решению о внесении изменений в Постановление правительства о мерах по выполнению Закона 2007 года об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении можно сделать вывод, что кроме исключения из программы приватизации 24 предприятий и государственных активов, были внесены и другие поправки, пишет mold-street.com. Например, в список имущества, подлежащего приватизации, был включён 51% акций АО «Moldtelecom», 100% которых принадлежат государству. Глава Агентства публичной собственности Владимир Балдович не дал чёткого объяснения этому явлению ни в пояснениях к изменениям, ни в ходе заседания правительства. По его утверждениям, это было необходимо «для конкретизации данных, идентифицирующих государственную собственность, подлежащую приватизации».

Более того, на предвыборном визите в Moldtelecom лидер ДПМ Влад Плахотнюк избегал разговоров о приватизации компании, у которой несколько лет регистрируется снижение доходов и прибыли. Если 10 лет назад стоимость компания составляла более полумиллиарда евро, то сейчас её цена в пять раз меньше.

Наряду с Moldtelecom в программу приватизации были включены и два новых государственных предприятия, которые были организованы в результате слияния RED Nord-Vest и RED Nord. Речь идет о RED Nord и FEE Nord из Бельц, пишет источник.