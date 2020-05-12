Правительство намерено поддержать туристические компании страны

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Премьер-министр Ион Кику обсудил проблемы, с которыми сталкиваются компании, специализирующиеся на предоставлении туристических услуг, с представителями данных фирм. Ограничения, введенные в связи с чрезвычайной ситуацией, установленной в Республике Молдова и в большинстве стран, затронутых эпидемией, коснулись и сферы туризма и помешали выполнению ряда обязательств.

Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу, Ион Кику объявил туристическим компаниям о намерении кабинета министров поддержать их кредитный потенциал, предложив государственные гарантии до 50% от суммы необходимого залога и субсидирование процентов.

Рассматривались вопросы туристических направлений в Республике Молдова и возможности возобновления некоторых услуг, предоставляемых туроператорами. В ближайшие дни исполнительная власть обсудит комплекс мер в этом отношении.

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