Правительство намерено обеспечить стабильность и предсказуемость для инвесторов в Республике Молдова

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Премьер-министр Ион Кику встретился вчера с членами Ассоциации румынских инвесторов (AIR) в Молдове и обсудил текущее состояние развития бизнеса в нашей стране.

Кику поблагодарил AIR за сотрудничество и отметил, что Румыния является одним из основных торговых партнёров Республики Молдова, пишет moldpres.md.

Мы должны продолжать расширять двустороннюю торговлю, и мы очень ценим тот факт, что благодаря Румынии Молдова теснее связана с европейским рынком. Мы последовательны в обеспечении стабильности и предсказуемости для инвесторов в нашей стране, – отметил Ион Кику.

Члены AIR представили на заседании целый ряд инициатив, которые могут быть реализованы в нашей стране для развития бизнес-среды. В их числе: расширение гарантийных фондов для МСП, инвентаризация инфраструктуры в 100 населённых пунктах Молдовы с целью использования ресурсов этих регионов, а также включение Республики Молдова в туристический маршрут совместно с Румынией и Украиной.

Премьер приветствовал инициативы и подтвердил открытость правительства, в частности профильных учреждений, в вопросах оценки каждого отдельного проекта и обеспечения процесса, необходимого для их реализации.