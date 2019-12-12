Правительство может взять паузу в отношениях с МВФ, если выдвинутые условия будут неприемлемы для Молдовы, – Кику

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Премьер-министр Ион Кику утверждает, что существует как минимум два риска в отношениях Республики Молдова с Международным валютным фондом. Ситуации риска относятся к некоторым условиям, которые финансовое учреждение выдвигает Республике Молдова в рамках сотрудничества. Речь идет о повышении внутренних тарифов на газ и отсутствии гибкости МВФ по отношению к намерениям правительства сделать значительные инвестиции в инфраструктуру, передает IPN.

– Наше правительство продолжит сотрудничество со всеми, но исключительно там, где есть интересы Республики Молдова. Там, где мы найдем интересы страны, мы продолжим обсуждение, но не будем принимать условия, которые неблагоприятны или останавливают наши экономические шансы и ставят дополнительную нагрузку на социальную сферу, что означает увеличение тарифов, налогов и т. д. Это две темы, которые мы обсуждаем, но являются табу, – заявил Ион Кику в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1.

Ион Кику сообщил, что в отношениях с финансовым учреждением есть две критические темы, которые обсуждались в ходе визита представителя МВФ в Кишинев. Одной из них является условие, согласованное предыдущим правительством, согласно которому до 31 октября 2019 года должны быть повышены внутренние тарифы на газ, которое не было выполнено.

– Мы сказали, что не можем с этим согласиться, хотя бы исходя из того, что с 1 января 2020 года Республика Молдова будет покупать природный газ по цене, которая в среднем будет на 65 долларов дешевле, чем в 2019 году. Нелогично повышать внутренние тарифы при покупке чего-то дешевле. Это был один из рисков сотрудничества с МВФ, но международная структура проявляет гибкость по этому вопросу, – пояснил премьер-министр.

Еще одной темой риска в отношениях с Международным валютным фондом является отсутствие гибкости в отношении намерений правительства инвестировать значительные средства в инфраструктуру, особенно для реконструкции дорог.

– Правительство будет вкладывать значительные средства в инфраструктуру страны, особенно в дороги. На следующий год у нас очень большие суммы, и нам нужна координация, их согласие на эти инвестиции, которые, согласно методологии, считаются бюджетным дефицитом, потому что суммы получены из кредита, но, по сути, не являются бюджетным дефицитом, являются инвестициями государства в инфраструктуру, которые будут иметь положительный эффект, развитие экономики и привлечение частных инвестиций, – уточнил Ион Кику.

В то же время премьер говорит, что почти наверняка будет найдено решение в сотрудничестве с МВФ, чтобы довести до конца нынешнюю программу, которую Республика Молдова имеет с МВФ, и утвердить другую весной следующего года. „Но исключительно с условиями, которые учитывают интересы Республики Молдова в экономической и социальной сфере. Это твердая позиция правительства. Нас никто не может заставить выполнять определенные условия, ели они не в интересах страны” – заявил премьер-министр.

Ион Кику отметил, что правительство предпочтет взять перерыв в сотрудничестве с Международным валютным фондом, если МВФ будет настаивать на неприемлемых для Республики Молдова условиях.