Правительство Молдовы рассылает гражданам SMS-сообщения с предупреждением в связи с коронавирусом (ФОТО)

Правительство Молдовы рассылает гражданам SMS-сообщения с предупреждением в связи с коронавирусом (ФОТО)

Правительство Республики Молдова рассылает всем гражданам страны SMS-сообщения с призывом обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни.

– Позаботьтесь о своём здоровье. Немедленно звоните семейному врачу, если у вас есть температура или кашель. Если вы вернулись из зон, где были зарегистрированы случаи коронавируса, и вы чувствуете себя плохо, звоните в Службу 112, – говорится в сообщении.

Напомним, что в начале недели молдавские власти объявили о повышении уровня готовности к эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом нового типа и объявили “желтый” код на национальном уровне.

Согласно последним данным Пограничной полиции, за последние сутки в Молдову не въезжали граждане с симптомами коронавируса.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md