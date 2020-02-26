Правительство Молдовы рассылает гражданам SMS-сообщения с предупреждением в связи с коронавирусом (ФОТО)

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Правительство Республики Молдова рассылает всем гражданам страны SMS-сообщения с призывом обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни.

– Позаботьтесь о своём здоровье. Немедленно звоните семейному врачу, если у вас есть температура или кашель. Если вы вернулись из зон, где были зарегистрированы случаи коронавируса, и вы чувствуете себя плохо, звоните в Службу 112, – говорится в сообщении.

Напомним, что в начале недели молдавские власти объявили о повышении уровня готовности к эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом нового типа и объявили “желтый” код на национальном уровне.

Согласно последним данным Пограничной полиции, за последние сутки в Молдову не въезжали граждане с симптомами коронавируса.