Правительство Майи Санду намеревалось повысить тариф на газ (ВИДЕО)

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Заключая соглашение с Международным валютным фондом, правительство Майи Санду согласилось с условием Фонда и обязалось повысить тариф на газ до 31 октября прошлого года. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику.

– Летом, когда прошлое правительство заключало очередной договор с ними, оно согласилось на условие, что до 31 октября 2019 года тарифы на газ будут повышены. Это обязательство, которое страна взяла перед Международным валютным фондом. 20 сентября МВФ перечислил деньги, но правительство этого не сделало. Я не упрекаю правительство за то, что оно не подняло тарифы, я упрекаю правительство за то, что оно согласилось на это повышение. Не нужно было брать на себя это обязательство, потому что и на тот момент, и по итогам 2019 года “Молдовагаз” не накопила ни одного цента долга перед “Газпромом”, – отметил премьер.

Ион Кику также отметил, что возглавляемое им правительство на повышение тарифа не согласится, добавив, что “со стороны МВФ есть гибкость по этому вопросу, они понимают нашу позицию”.

Стоит отметить, что при правительстве Санду в августе 2019 года в Молдове выросли тарифы на электроэнергию. Тогда президент Игорь Додон рекомендовал кабинету министров предпринять меры, предусмотренные законодательством, для приостановления действия “безответственного и необоснованного решения НАРЭ”, однако правительство не сделало этого.