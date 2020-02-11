Правительство Кику урежет непомерно высокие пенсии судей и прокуроров

Правительство Кику урежет непомерно высокие пенсии судей и прокуроров

Инициатива Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты предусматривает поправки в пенсионное законодательство с тем, чтобы аннулировать несколько положений, которые обеспечивают судей и прокуроров высокими пенсиями.

В частности, предлагается изменить статью 32 Закона “О статусе судьи” с тем, чтобы исключить возможность пересчета пенсий, учитывающий размер ежемесячной зарплаты действующих судей. Изменится и способ индексации пенсий и судей и прокуроров.

Авторы законопроекта считают, что поправки станут часть реформы пенсионной системы, начатой в 2017 году, цель которой состоит в необходимости исключить привилегированные пенсии через унификацию условий и способа расчета социальных пенсий для отдельных категорий граждан (депутатов, министров, местных избранников, прокуроров, чиновников), пишет mold-street.

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