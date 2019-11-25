Правительство и примария муниципия Кишинев организуют зимние праздники вместе

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня заседание в правительстве, посвященное организации зимних праздников. В мероприятии приняли участие генеральный примар Кишинева Ион Чебан, министр просвещения, культуры и исследований Корнелиу Попович, а также генеральный секретарь правительства Лилиана Якони.

В начале заседания премьер-министр отметил, что все действия в рамках зимних праздников, необходимо объединить в одно мероприятие.

– Практика дефицита общения между властями, по причине которой проводились два отдельных праздника, должна остаться в прошлом, – отметил Ион Кику.

Примар столицы Ион Чебан поддержал идею премьер-министра и попросил поддержки в организации как можно более привлекательного праздника для детей.

Мероприятия, посвященные зимним праздникам, пройдут в этом году на площади Великого национального собрания и в сквере Кафедрального собора.