Правительство Филипа потратило более 400 тысяч леев на цветы (DOC)

Правительство Филипа потратило более 400 тысяч леев на цветы (DOC)

Живые цветы, которыми украшали правительственные офисы в то время, когда премьером был Павел Филип, обошлись госбюджету в более чем 400 тысяч леев. С 2013 до середины 2019 года цветы поставляла одна и та же компания, с которой ежегодно подписывались контракты на закупку.

Соответствующие данные представило Управление по связям с общественностью и протоколу правительства, передаёт tv8.md. Больше всего денег было потрачено на цветы в прошлом году – более 145 000 леев. Все контракты, подписанные с компанией-поставщиком, были небольшими, что позволило избежать определённых рисков, пишет источник.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md