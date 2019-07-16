Правительство Филипа потратило более 400 тысяч леев на цветы (DOC)

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Живые цветы, которыми украшали правительственные офисы в то время, когда премьером был Павел Филип, обошлись госбюджету в более чем 400 тысяч леев. С 2013 до середины 2019 года цветы поставляла одна и та же компания, с которой ежегодно подписывались контракты на закупку.

Соответствующие данные представило Управление по связям с общественностью и протоколу правительства, передаёт tv8.md. Больше всего денег было потрачено на цветы в прошлом году – более 145 000 леев. Все контракты, подписанные с компанией-поставщиком, были небольшими, что позволило избежать определённых рисков, пишет источник.