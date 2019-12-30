Правительственная комиссия по реинтеграции утвердила свои приоритеты

Правительственная комиссия по реинтеграции утвердила свои приоритеты

Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику провел заседание правительственной комиссии по реинтеграции. На нем были утверждены приоритеты переговорного процесса и процесса урегулирования приднестровского конфликта, а именно: свобода передвижения граждан в Зоне безопасности, права человека, ситуация румынских школ на левобережье Днестра и согласование таможенных и налоговых процедур и тарифов.

Также приоритетами были объявлены: расширение спектра государственных услуг для жителей приднестровского региона, защита прав человека, совместный контроль молдавско-украинской границы на приднестровском участке (Кучурган-Первомайск), меры по поддержке торговли и продвижение экспорта, некоторые инфраструктурные проекты (восстановление трассы Кишинев-Одесса, в том числе мост Гура Быкулуй – Бычок). В начале заседания глава правительства отметил, что было большим упущением не проводить заседания этой комиссии больше года.

– Реинтеграция страны является приоритетом, и я прошу вас обеспечить эффективную работу отраслевых рабочих групп и не допускать имитации переговорного процесса, – заявил Кику.

Премьер объявил, что заседания комиссии будут проводиться ежемесячно, чтобы добиться прогресса по каждому из приоритетов.

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