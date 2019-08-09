Конкурсная комиссия отобрала 4 кандидатуры на должность судьи КС

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Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда предложит правительству 4 кандидатуры. Речь идёт о Любе Шова, Эдуарде Сербенко, Владимире Гросу и Николае Рошка.

По словам главы правительства Майи Санду, собеседования с кандидатами были записаны на видео и размещены на сайте правительства, чтобы их могли посмотреть все интересующиеся. На следующей неделе правительство назовёт имена двух победителей, выбранных из числа этих четырёх кандидатов, пишет ipn.md. По словам членов комиссии, имеется достаточно материала и информации для принятия окончательного решения.