«Правительственная елка» на улице 31 августа уже почти наряжена (ФОТО)

Приготовления к Рождественской ярмарке идут полным ходом.

Елка, установленная у Национального дворца, там, где будет открыта Рождественская ярмарка, уже обзавелась гирляндами, а теперь работники крепят к ней игрушки, пишет tv8.md.

Официальное открытие ярмарки намечено на 15 декабря, однако уже сегодня, с 13.00, улица возле нее стала на месяц пешеходной.

Всего на ярмарке будет оборудовано пять зон: сказочная, ледовая, приключенческая, традиционная и колядочная. В импровизированных домиках будут продаваться сувениры, сладости и напитки, а также традиционные блюда. Будут установлены каток и карусели.