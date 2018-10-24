Правительства Молдовы и Румынии собираются провести совместное заседание до конца этого года

Правительства Молдовы и Румынии собираются провести совместное заседание до конца этого года

Такой договоренности достиг премьер-министр РМ Павел Филип в рамках телефонного разговора с главой кабинета министров Румынии Виорикой Дэнчилэ. 

Как сообщается в пресс-релизе Управления коммуникации и протокола Правительства РМ, Филип и Дэнчилэ обсудили существующие двусторонние проекты между странами и возможности создания новых.

Отдельной темой беседы стало проведение совместного заседания правительств двух стран до конца этого года. Когда именно и где оно состоится – пока не уточняется.

 

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