Правительства Молдовы и Румынии собираются провести совместное заседание до конца этого года

Такой договоренности достиг премьер-министр РМ Павел Филип в рамках телефонного разговора с главой кабинета министров Румынии Виорикой Дэнчилэ.

Как сообщается в пресс-релизе Управления коммуникации и протокола Правительства РМ, Филип и Дэнчилэ обсудили существующие двусторонние проекты между странами и возможности создания новых.

Отдельной темой беседы стало проведение совместного заседания правительств двух стран до конца этого года. Когда именно и где оно состоится – пока не уточняется.