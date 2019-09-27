Правила голосования на местных выборах: что нужно знать избирателю

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Центральная избирательная комиссия определила на сегодняшнем заседании особенности голосования некоторых категорий граждан на местных выборах 20 октября.

Согласно общим нормам, право голоса на местных выборах осуществляется в населенном пункте по месту жительства избирателя. Если у избирателя есть и место жительства, и место постоянного пребывания, то в период действия постоянного пребывания он голосует в населенном пункте по месту пребывания.

В то же время, в местных выборах не смогут участвовать избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства или по месту пребывания в соответствующем населенном пункте, и военнослужащие на срочной службе, а процедура подачи декларации о новом месте проживания не применяется.

Студенты и учащиеся с правом голоса смогут голосовать в населенном пункте по месту жительства. Если у них есть и место пребывания, то они смогут голосовать только в населенном пункте по месту пребывания.

Избиратели с правом голоса, которые в день голосования находятся в больницах, курортах, домах отдыха; лица, задержанные на основании ордера на арест до вынесения приговора суда; лица, приговор к лишению свободы которых не является окончательным; лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным постановлением, голосуют, если учреждение находится в радиусе избирательного участка, к которому относится избиратель, согласно регистрации по месту жительства или по месту пребывания, или если учреждение находится в пределах избирательного округа второго уровня, где избиратель имеет регистрацию по месту жительства или по месту пребывания. В этом случае он голосует только за избрание местного совета второго уровня и, в зависимости от обстоятельств, за избрание мэра муниципия Бельцы или за избрание генерального мэра муниципия Кишинев, при включении в дополнительный избирательный список.

Лица, находящиеся под домашним арестом, смогут запросить мобильную урну для голосования, предварительно проинформировав избирательное бюро избирательного участка в соответствующем периметре и органы, осуществляющие контроль за соблюдением превентивной меры.

Избиратели, имеющие удостоверяющие личность документы без личного числового кода (IDNP), смогут проголосовать, если включены в дополнительный избирательный список, если в удостоверении личности указано их место жительства в периметре соответствующего избирательного участка.

В случае проведения второго тура голосования право голоса будет осуществляться в условиях, аналогичных тем, в которых проводился первый тур выборов, пишет moldpres.md.