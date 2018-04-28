Праведник, служивший Третьему Рейху. Кем на самом деле был Оскар Шиндлер?

28 апреля 1908 года родился Оскар Шиндлер, немецкий предприниматель, в годы войны спасший от смерти около 1200 евреев.

В 1994 году Стивен Спилберг подтвердил свой статус гения мирового кинематографа. Его картина «Список Шиндлера» завоевал премию «Оскар» в 7 номинациях, в том числе и в самой престижной — «Лучший фильм года».

Герой, изгой…

Картина, оказавшаяся невероятно успешной и в прокате, прославила не только имя Спилберга, но и того, чья фамилия стала частью названия. Уроженец Австро-Венгрии, немецкий промышленник Оскар Шиндлер, стал отныне считаться одним из главных спасителей европейских евреев во время Холокоста.

Периодически, однако, звучат голоса тех, кто с такой трактовкой событий в корне несогласен. В начале 2000-х в Чехии скандал вызвала книга Йитки Грунтовой«Правда об Оскаре Шиндлере». Портрет, созданный автором, был столь некомплиментарным, что совет Пардубицкого края поспешил исключить Шиндлера из списка выдающихся деятелей.

Кем же на самом деле был Оскар Шиндлер — благородным спасителем или циничным дельцом, извлекавшим выгоду из бедственного положения людей?

За великую Германию

Он появился на свет 28 апреля 1908 года в городе Цвиттау, тогда являвшемся частью Австро-Венгрии. Ныне Свитавы — административный центр в Пардубицком крае Чехии.

Родители Оскара, этнические немцы, перебрались в Цвиттау из Вены. Подросший мальчик окончил техническое училище, некоторое время вместе с отцом торговал сельхозтехникой, а затем устроился в Моравскую электрическую компанию.

Оскар женился, отслужил в чехословацкой армии, затем снова устроился на работу в электрическую компанию. После банкротства фирмы он лишился работы, запил, а затем решил отправиться на заработки в Берлин.

В столице Германии в ту пору крепли позиции нацистов, и их риторика пришлась Шиндлеру по вкусу.

Вернувшись домой, он примкнул к партии судетских немцев Конрада Генлейна. Это движение выступало за присоединение к Германии и разделяло взгляды Гитлера.

По странному стечению обстоятельств, присоединение к Генлейну позволило Шиндлеру преуспеть в бизнесе.

Агент абвера, развязавший войну

Он зажил на широкую ногу, но в июле 1938 года Шиндлера арестовали сотрудники тайной полиции Чехословакии. Бизнесмен оказался крупным агентом немецкой военной разведки абвер.

Шиндлер признал свою вину, но вместо многих лет заключения или даже виселицы, в начале октября 1938 года он оказался на свободе.

Причиной стал «Мюнхенский сговор». По этому соглашению Судеты, включая родной для Шиндлера Цвиттау, перешли под контроль Германии.

Теперь Оскар стал немецким героем, пострадавшим за дело Рейха. Он продолжил работать на абвер, приложив руку к полной оккупации Чехословакии.

Более того, жена Шиндлера Эмили писала, что ее супруг имел непосредственное отношение к началу Второй мировой войны. Оскар занимался подготовкой и осуществлением провокаций на немецко-польской границе, в том числе «гляйвицкого инцидента», ставшего для Берлина предлогом к нападению на Польшу.

К концу 1939 года Оскар Шиндлер превратился в крупного бизнесмена, имевшего связи на самом верху Третьего Рейха. Он обожал роскошную жизнь и увеселения, при этом капиталы его не только не уменьшались, но и постоянно увеличивались.

Ничего личного, только бизнес

Вместе с женой он перебрался в Краков, где приобрел предприятия, в том числе и те, которые раньше принадлежали евреям.

На базе польско-еврейского предприятия по выпуску эмалированной посуды Rekord Шиндлер создал фирму Deutsche Emaillewarenfabrik.

Советником Шиндлер в вопросах бизнеса стал бухгалтер-еврей Ицхак Штерн. Это ключевая фигура в истории о Шиндлере — спасителе евреев.

В Кракове гитлеровцы устанавливали законы, понижающие евреев в правах. Штерн предложил Шиндлеру брать на работу именно евреев, поскольку в сложившихся условиях им можно было гораздо меньше платить.

За четыре последующих года количество работников-евреев у Шиндлера выросло со 150 до примерно 1000 человек. В то время как вокруг гонения на евреев всё более ужесточались, перейдя в стадию «окончательного решения еврейского вопроса», те, кто работал на Шиндлера, оказывались в относительной безопасности. Их защищали его связи.

Когда ход войны изменился, и Красная Армия стала стремительно продвигаться на Запад, гитлеровцы постарались избавиться от всех свидетелей своих преступлений. Даже те евреи, что до сих пор считались необходимыми в производстве, отправлялись в газовые камеры.

Шиндлер же сумел добиться исключения для своих работников, вывезя предприятие вместе с сотрудниками из Польши в Чехию. В город Брюнлиц переехали около 1200 человек (800 мужчин, 300 женщин и 100 детей).

Спаситель спасается бегством

Фабрика проработала до мая 1945 года. В последние месяцы Шиндлер в любой момент ожидал появления гестаповцев, но, видимо, тем, кто отвечал за расовую политику Третьего Рейха, уже стало не до его работников.

Когда Брюнлиц был занят советскими войсками все страхи для «евреев Шиндлера», как называли сотрудников фабрики, остались позади.

А вот сам Оскар Шиндлер оказался в незавидном положении. Член НСДАП, приятель самых влиятельных персон в Третьем Рейхе, агент абвера, бизнесмен, эксплуатировавший труд евреев на оккупированных территориях. Такой «багаж» в послевоенной Германии сулил серьезные неприятности, и Шиндер с женой перебрались в Аргентину.

В Германию он вернулся спустя десять лет, и попытался восстановить свою репутацию. Шиндлер доказывал — придя в ужас от нацистской практики истребления евреев, он тратил все свои средства на спасение тех, кто мог стать новыми жертвами Холокоста.

Ради выгоды или по зову совести?

В пользу Шиндлера готов был свидетельствовать Ицхак Штерн, да и сотни спасенных евреев не скрывали своей благодарности.

Но были и те, кто утверждал — никакими иными мотивами, кроме жажды наживы, бизнесмен не руководствовался. Юлиус Вайнер, входивший в «список Шиндлера», уверял, что в 1939 году спаситель евреев под дулом пистолета заставил его отца переписать на Шиндлера фабрику.

Эмили Шиндлер, пережившая мужа на много лет, заявляла, что все, что было до фабрики в Брюнлице, Оскар делал исключительно ради собственной выгоды. Более того, по ее словам, сам «список Шиндлера» составлялся человеком по имени Голдман, и за попадание в спасительный лист нужно было заплатить.

Возможно, конечно, во вдове говорили старые обиды. Известно, что Оскар Шиндлер не только злоупотребляя спиртным, но и постоянно изменял жене. Даже в Аргентину, уезжая из Германии, он захватил очередную любовницу.

Посмертный праведник

В 1960-х годах вопрос о присвоении Шиндлеру «Праведник народов мира» так и не был решен положительно. Тем не менее, последние годы своей жизни совершенно разорившийся бизнесмен доживал на деньги еврейских организаций. Умер он в 1974 году в возрасте 66 лет и был похоронен в Иерусалиме.

В 1982 году австралийский писатель Томас Кенелли написал книгу «Ковчег Шиндлера». Это произведение, удостоенное Букеровской премии, переломило общественное мнение в пользу признания Шиндлера героем. В 1993 году, вместе с выходом фильма «Список Шиндлера», Оскару Шиндлеру было присвоено звание «Праведник народов мира».