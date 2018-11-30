Правда глаза колет: Канду пригрозил Додону отставкой за справедливую оценку деятельности парламента

Жесткое заявление президента страны Игоря Додона по результатам 4-летнего мандата парламента, который сегодня, 30 ноября, подошел к концу, пришлось не по нраву спикеру законодательного органа Андриану Канду. Председатель парламента, чей рейтинг доверия, согласно последнему опросу составляет всего 1,3%, заявил о намерении отправить всенародно избранного главу государства в отставку из-за того, что президент отказался ставить свои подписи под 5 законами, которые он счел противоречащими интересам страны и граждан.

– Этому парламенту не нужен органический или конституционный закон, чтобы отправить в отставку президента. Отставка производится решением парламента, – сказал он.

Канду попросил юридическую комиссию подготовить информационную записку по этому поводу и представить ее Постоянному бюро для рассмотрения.

– Сегодня мы не можем отправить его в отставку, но возможно мы сделаем ему сюрприз на праздники. Возможно, население с Новым годом поздравит врио президента, – добавил спикер.

Напомним, в своем заявлении глава государства подчеркнул, что парламент XX созыва полностью дискредитировал институт парламентаризма в Республике Молдова и призвал граждан вернуть страну на нормальный путь развития на выборах 24 февраля 2019 года.