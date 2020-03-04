“Правая рука” Санду признает: Если она станет президентом, в стране пройдут досрочные парламентские выборы (ВИДЕО)

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Если Майя Санду станет Президентом Республики Молдова, скорее всего, страну ждут досрочные парламентские выборы. Такое мнение высказал генеральный секретарь партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в рамках программы на частном телеканале.

Ведущий: Если Майя Санду станет президентом страны, состоятся ли досрочные парламентские выборы? Игорь Гросу: Очевидно, что если это произойдёт, политическая ситуация станет другой, и тогда, думаю, и другие парламентские партии также этого захотят. Ведущий: Досрочных? Игорь Гросу: Почему бы и нет?

Стоит отметить, что, согласно исследованию, проведённому Ассоциацией социологов и демографов, большинство граждан не поддерживают идею проведения досрочных парламентских выборов в Молдове. Около 70% опрошенных высказались против. Организация досрочных парламентских выборов оценивается в более чем 80 миллионов леев.