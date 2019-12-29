Практически по всей Молдове выпал снег: водителей призывают быть осторожными

Практически по всей Молдове выпал снег: водителей призывают быть осторожными

Осадки в виде снега зарегистрированы практически по всей территории страны. В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей, отправляющихся в путь, убедиться в том, что их транспорт оснащен зимними шинами. В особенности это касается тех, кто перевозит пассажиров и несет ответственность за их жизни. 

Также НИП призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и не совершать обгонов, а также сохранять дистанцию между транспортными средствами. Перед тем, как осуществить какой-либо маневр во время движения, нужно убедиться в том, что он безопасен.

Патрульные напоминают, что, игнорируя некоторые требования, водители ставят под угрозу собственную жизнь, а также жизни пассажиров, пешеходов и других участников движения.

Стоит отметить, что осадки в Кишиневе продлятся до самого вечера.

 

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