Практически каждый второй двор на Ботанике благоустроен стараниями социалистов (ФОТО)

Практически каждый второй двор на Ботанике благоустроен стараниями социалистов (ФОТО)

В Кишиневе продолжаются работы по установке скамеек в рамках программы по благоустройству столичных дворов, инициированной ранее фракцией ПСРМ в Муниципальном совете. В течение этой недели в более чем десяти дворах на Ботанике будут установлены 40 скамеек.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский, подчеркнув, что социалисты уже не первый год стараются сделать наш город более уютным и удобным для проживания.

– В первые месяцы объекты по благоустройству терялись в неухоженных и практически заброшенных дворах столицы. Сегодня уже в каждом втором дворе Ботаники можно увидеть установленные скамейки, фитнес-, workout- или детские площадки. Где-то провели работы по освещению, где-то починили внутридворовые дороги, и это еще не все, – отметил он.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md