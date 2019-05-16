Практически каждый второй двор на Ботанике благоустроен стараниями социалистов (ФОТО)

В Кишиневе продолжаются работы по установке скамеек в рамках программы по благоустройству столичных дворов, инициированной ранее фракцией ПСРМ в Муниципальном совете. В течение этой недели в более чем десяти дворах на Ботанике будут установлены 40 скамеек.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский, подчеркнув, что социалисты уже не первый год стараются сделать наш город более уютным и удобным для проживания.
– В первые месяцы объекты по благоустройству терялись в неухоженных и практически заброшенных дворах столицы. Сегодня уже в каждом втором дворе Ботаники можно увидеть установленные скамейки, фитнес-, workout- или детские площадки. Где-то провели работы по освещению, где-то починили внутридворовые дороги, и это еще не все, – отметил он.