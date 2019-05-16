Практически каждый второй двор на Ботанике благоустроен стараниями социалистов (ФОТО)

В Кишиневе продолжаются работы по установке скамеек в рамках программы по благоустройству столичных дворов, инициированной ранее фракцией ПСРМ в Муниципальном совете. В течение этой недели в более чем десяти дворах на Ботанике будут установлены 40 скамеек.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский, подчеркнув, что социалисты уже не первый год стараются сделать наш город более уютным и удобным для проживания.