Позывной «Маэстро». Кто руководит ДНР и куда заведет республику?

После убийства в Донецке Александра Захарченко, врио главы самопровозглашенной ДНР стал Дмитрий Трапезников, который на заре своей карьеры работал на украинского олигарха Рината Ахметова.

Ещё на прошлой неделе Трапезников был замом председателя совета министров ДНР, начальником управления внутренней и внешней политики администрации главы ДНР. Как рассказывают в Донецке, фактически же он руководил работой всей администрации Захарченко.

Его официальная биография почти стерильна. 37 лет, с 1982 года живет в Донецке. Три высших образования: Донецкая академия строительства и архитектуры, плюс дипломы менеджера-экономиста и юриста. С 2001-го по 2005 год Трапезников работал менеджером ФК «Шахтер» — возглавлял работу с фанатами клуба. Затем занимал руководящие посты в разных бизнес-структурах Донбасса. С 2010 по 2012 год поработал замглавы райсовета Петровского района Донецка. С 2012 года и до весны 2014-го жил в Киеве, был гендиректором торгового дома «Укоопвнешторг». После госпереворота на Украине вернулся в Донецк, служил в ополчении. В сентябре 2014 года был назначен главой временной администрации Тельмановского района ДНР. С декабря 2014 года занимал высокие посты при Захарченко. Награждён одной из высших наград ДНР — Орденом Республики. Женат, воспитывает двух детей.

Крепкий хозяйственник?

Если отойти чуть в сторону от официоза, то становится понятно, что Трапезников давно руководит многими процессами на Донбассе. Этакий «серый кардинал», но не лишенный некоторой публичной романтики. Например, известно, что он не просто играет на гитаре, но и сам пишет песни. С одной из них — «Поздно» — в 2016 году выступал перед публикой, да так удачно, что Министерство культуры ДНР разместило сие произведение на своём официальном канале в YouTube. Кстати, по версии скандального украинского сайта «Миротворец», у врио главы ДНР и позывной характерный — «Маэстро».

О его подвигах в ополчении практически ничего не известно. Даже после гибели Захарченко и назначении Трапезникова главой республики, ни один «однополчанин» не поделился воспоминаниями о подвигах большого начальника. Скорее всего, как предполагают журналисты из Донецка, он просто числился в одном из подразделений в 2014 году, но не воевал. Зато летом того же года руководил распределением гуманитарной помощи, которая на фоне боев стекалась в республику отовсюду. Но, несмотря на его причастность к распределению гуманитарки, в грязных «распилочных схемах» замечен не был.

Про таких говорят — «крепкий хозяйственник». Хотя с войной ему так или иначе пришлось столкнуться. Именно Трапезников руководил ликвидацией последствий вооруженного конфликта. В заслугу ему ставят заново отстроенные дома. А ещё Трапезников старался выстроить вертикаль власти. Кроме того, как говорят, он фактически руководит всеми информационными потоками в республике.

Злые языки утверждают, что в последнее время в ДНР у Захарченко были скорее представительские функции, а фактически всем управляли Трапезников и «Ташкент» — Александр Тимофеев, правая рука главы республики и министр доходов и сборов, который также пострадал при взрыве в кафе «Сепар». Более того, Трапезников координировал доступ к Захарченко, без его согласия попасть на прием мог только «Ташкент».

Лишь раз фамилия Трапезникова оказалась на слуху у всего Донецка, когда в 2016 году пошли слухи о том, как он на чьем-то дне рождения прострелил ногу руководителю администрации главы ДНР Максиму Лещенко. Но скандал замяли.

«Человек Ахметова»?

С момента назначения Дмитрия Трапезникова врио главы республики поползли усиленные слухи, что «люди Ахметова» прибирают власть в ДНР к рукам. «Человеком Ахметова» Трапезников стал благодаря своей работе в фан-клубе «Шахтера». Это футбольный клуб — любимое детище олигарха, и тут же появилось много очевидцев, которые утверждают, что чуть ли не под Трапезникова этот фан-клуб и открывали. Тот, мол, стал доверенным лицом Ахметова, а когда случилась война и люди олигарха побежали из Донецка, он вернулся, внедрился и остается «на связи». Такие шпионские страсти вызывают у знающих людей лишь улыбку.

Активный 19-летний студент Дима пришёл в 2001 году в «Шахтер» и принялся с энтузиазмом налаживать работу с фанатами. Тогда эта работа неплохо оплачивалась. По крайней мере, у 21-летнего студента появились автомобиль и квартира в центре города. А через 4 года работы, когда в клуб пришёл новый гендиректор, его попросили на выход. Вот и вся его связь с олигархом… Тем более, что Ахметов так давно и прочно обосновался в регионе, прослыв «хозяином Донбасса». Пожалуй, нет ни одного человека, который занимал какой-нибудь маломальский пост в Донецкой области или занимался серьезно бизнесом и не соприкасался бы с олигархом и его людьми. Так что все серьезные люди Донбасса в каком-то смысле «ахметовские».

Что дальше?

«На переходный период это единственный правильный выбор. Этот человек достаточно компетентен для этого. У него есть потенциал и опыт административной работы. Что самое главное, есть внутренние способности», — сказал РИА Новости советник главы ДНР Александр Казаков.

Трапезников в своем обращении уже заявил, что выполнит все обещания, данные Захарченко жителям ДНР. Кроме того, он заверил, что республика будет продолжать идти намеченным курсом на интеграцию с РФ. Трапезников будет исполнять обязанности главы ДНР до выборов, которые намечены на 18 ноября. Однако, как сообщил советник главы ДНР Александр Казаков, «вопрос выборов будет решаться отдельно с учетом всех международных обстоятельств».

Скорее всего, выборы перенесут. И это устраивает многих. Если бы голосование состоялось в ближайшее время, Трапезникову даже не стоило бы выдвигать свою кандидатуру — население его не знает. А вот как врио он устраивает многих. «Вряд ли он сейчас может выиграть конкурентные выборы. Но он ни в чем не замечен, и как темная лошадка, думаю, устраивает и Россию, потому что нужно переходить к периоду дегероизации. Герои тут уже не нужны. Москве теперь будет легче говорить партнерам по «нормандскому формату — мол, понятно, почему Киев не садился за стол переговоров с Захарченко, который воевал, у него кровь на руках. Ну а почему бы с Трапезниковым не сесть?», — уверен украинский политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев.

Иными словами, если вопреки громким заверениям о продолжении курса на интеграцию с РФ, республика пойдет в сторону Киева, у Трапезникова есть огромные шансы быть услышанным украинским элитами. Вот только поймет ли такой кульбит простой донецкий народ?