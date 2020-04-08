Позвоните волонтёрам

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Я – одинокий пожилой человек. Из-за пандемии людям старше 63 лет запретили выходить из дома. Слышал, что в городе создано волонтёрское движение и молодые люди помогают с покупкой продуктов питания и лекарств. Можете опубликовать в вашей газете номера телефонов, по которым я смог бы связаться с волонтёрами и попросить их об оказании помощи? Н. В. Чобану, Кишинёв

Действительно, после объявления чрезвычайного положения и введения запрета на выход из дома граждан старше 63 лет в Кишинёве молодые люди стали объединяться и действуют сейчас в рамках инициативы «Вместе – против COVID-19». Они по звонку одиноких граждан преклонного возраста, оказавшихся в затруднительном положении, выезжают к ним для оказания необходимой помощи.

Поэтому если вы пожилой человек с ограниченными возможностями, живёте один и вам некому помочь, звоните на телефоны «зелёной линии»: 0800-00080 (в случае проблемы со здоровьем) или 0800-00090 (для оказания социальной помощи).